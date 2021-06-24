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Ученые нашли причину падения Древней Греции

Анна Берестовая
05:51 24.06.2021
Иссследователи поняли, что привело к краху цивилизацию Древней Греции.
Ученые нашли причину падения Древней Греции
© Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили ряд доказательств, свидетельствующих о том, что одной из главных причин краха Древней Греции, а также многих других государств бронзового века стала длительная засуха. Археологи отметили, что длиться «иссушение» могло около 300 лет.

Исследователи нашли подтверждение тому, что на территории практически погибнувшей цивилизации на острове Кипр долгое время имела место сильнейшая нехватка дождевой воды. Об этом говорит анализ отложений со дна соленого озера Ларнаки.

Приблизительно с 1450 года до н.э. в водоеме, ранее имевшем связь с морем, произошло резкое сокращение морского планктона и водорослей. Еще через сто лет озеро уже не имело выхода к большой воде.

Кроме того, специалисты выяснили, что к 1200 до н.э., во время ухода величия бронзового века, сельскохозяйственные работы в изученном районе острова почти прекратились, восстановившись лишь к 850 году н.э.

«Этот климатический сдвиг вызвал неурожаи и голод», - цитирует ученых Greek Reporter.

Это же в свою очередь привело к нарастанию социального кризиса и вынужденной миграции огромного количества людей в другие регионы. Такая концепция одновременно проясняет внезапный «наплыв» мигрантов на территориях стабильных стран, таких как Египет того времени.

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