«Нечего дразнить»: американцы прокомментировали инцидент с британским эсминцем

Американские интернет-пользователи живо откликнулись на опубликованный телеканалом Fox News материал, посвященный инциденту с пересечением границ РФ эсминцем ВС Великобритании Defender. Читатели в Сети высмеяли отступление судна после предупредительной стрельбы со стороны России.

«Спорим, британцы драпанули после малейшего намека на русский огонь», - предположил один из комментаторов. «ВМC Великобритании уже не такие грозные, как раньше», - заключил другой.

Также американцы посчитали, что действия экипажа корабля, нарушевшего морские границы России, были не слишком мудрыми с самого начала.

«А нечего дразнить медведя», - указал читатель. «Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги - хорошая идея», - подметил еще один пользователь.

Помимо этого, в комментариях было подчеркнуто, что Крым в настоящее время является частью Российской Федерации и этот факт уже не изменится.

Ранее британский журналист телеканала BBC, который, по его заявлению, находился на борту вторгнувшегося на территорию России по Черному морю эсминца, описал происходившие во время инцидента события. Согласно информации журналиста, экипаж определенно слышал предупреждения российских военнослужащих и призывы сменить курс корабля.