Названа возможная причина крушения самолета L-410 в Кемеровской области

Возможной причиной трагедии в Кемеровской области, где жесткую посадку совершил легкомоторный самолет L-410, могли стать неполадки с одним из двигателей. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура исходя из переговоров экипажа воздушного судна.

«В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом», - приводит ТАСС комментарий пресс-службы надзорного ведомства.

В результате трагедии семь человек погибли на месте, 13 пострадали и были госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места трагедии. На них видно, что самолет получил серьезные повреждения. Среди обломков работают эксперты, а сам самолет лежит в поле.