СМИ: число пропавших без вести при обрушении многоэтажки во Флориде достигло 99 человек
После обрушения многоэтажного здания во Флориде погибло по меньшей мере три человека.
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Число пропавших без вести людей в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском штате Флорида, достигло 99 человек. Об этом сообщает телеканал BNO News в Twitter.
По данным ABC News, в результате инцидента погибло по меньшей мере три человека.
Ранее телеведущий канала Fox Sports Энди Слейтер опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения многоэтажного здания. На кадрах, предположительно с камеры видеонаблюдения, видно как средняя часть здания стремительно рушится, поднимая вокруг себя клубы пыли.