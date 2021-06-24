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СМИ: число пропавших без вести при обрушении многоэтажки во Флориде достигло 99 человек

Алексей Курильченко
22:23 24.06.2021
После обрушения многоэтажного здания во Флориде погибло по меньшей мере три человека.
СМИ: число пропавших без вести при обрушении многоэтажки во Флориде достигло 99 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
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Число пропавших без вести людей в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском штате Флорида, достигло 99 человек. Об этом сообщает телеканал BNO News в Twitter.

По данным ABC News, в результате инцидента погибло по меньшей мере три человека.

Ранее телеведущий канала Fox Sports Энди Слейтер опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения многоэтажного здания. На кадрах, предположительно с камеры видеонаблюдения, видно как средняя часть здания стремительно рушится, поднимая вокруг себя клубы пыли.

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