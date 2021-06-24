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«Не забываем про тренды»: представитель «Рособоронэкспорта» рассказал об продукции компании на Milex-2021

Алексей Курильченко
21:30 24.06.2021
Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» рассказал о продукции компании, выставленной на Milex-2021.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Александр Щербинин рассказал о новинках, которые демонстрируются на выставке Milex-2021 в Минске. По его словам, компания представляет как традиционные образцы вооружения, так и «трендовые» беспилотники, равно как и средства борьбы с ними.

«Постоянно идет работа по обновлению модельного ряда. Наша компания ведет работу совместно с Министерством обороны, а также предлагает новинки нашим иностранным партнерам. На сегодняшний день продвигаем продукцию ПВО - это «Антей-4000», Панцирь-С1М. Работаем по воде и по суше - во всех сферах. Не забываем новый тренд - беспилотные летательные аппараты - привезли разведывательно-ударный беспилотник "Орион". Большое внимание уделяется и борьбе с беспилотниками - привезли образцы, которые уже предлагаем заказчику», - рассказал замдиректора.

Щербинин отметил, что компания уделяет особое внимание сотрудничеству с белорусским партнерами. Выставка Milex - прекрасная возможность для «Рособоронэкспорта» укрепить как имеющиеся связи, так и наладить новые.

Milex-2021 - одна из самых крупных выставок в Восточной Европе. Самое пристальное внимание уделено комплексам для борьбы с беспилотниками. Один из них российский «Пищаль-ПРО», который недавно был представлен на мировом рынке вооружения.

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