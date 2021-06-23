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Танк «Армата» и патрон-ловушка «Ягель»: что представит Россия на выставке Milex-2021

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
18:43 23.06.2021
Один из главных участников выставки - российская госкорпорация «Ростех», которая впервые представит новейший патрон-ловушку «Ягель» для военных самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Белоруссия готова к наращиванию сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. Об этом заявил сегодня госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на открытии 10-й Международной выставки вооружения Milex-2021.

Один из главных участников выставки - российская госкорпорация «Ростех», которая впервые представит новейший патрон-ловушку «Ягель» для военных самолетов.

Milex-2021 - одна из самых крупных выставок в Восточной Европе. Самое пристальное внимание уделено комплексам для борьбы с беспилотниками. Один из них российский «Пищаль-ПРО», который недавно был представлен на мировом рынке вооружения.

«Уралвагонзавод» как всегда представил по-настоящему мощную линейку бронетехники. Среди них Т-14 «Армата» - уже всемирно известный танк и участник Парадов Победы. Но есть и здесь и премьера белорусского салона - самая мощная в мире самоходная пушка «Малка».

На стенде с российским стрелковым оружием уже известные новейшие автоматы Калашникова. Но есть и настоящие мировые чемпионы - это сверхдальнобойная винтовка «Сумрак».

На открытой экспозиции, которая размером больше восьми тысяч квадратных метров, размещены пусковые установки, бронетехника и даже передвижные санитарные комплексы с медсестрами.

В Минске +35 градусов, но главное украшение - это новейший беспилотник с характеристиками, которых нет ни у кого в мире. Созданный в Крондштадте «Орион» может не приземляться целый сутки, набирать высоту до семи тысяч метров. «Орион» не только разведчик, это ударный беспилотник.

Наши производители представили средства безопасности российского производства и не имеющую аналогов в мире систему тактической радиосвязи «Азарт».

Российские производители покажут 20 образцов вооружения и техники, которые были выведены на мировой рынок за последний год.

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