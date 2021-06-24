В стране и мире «Как они узнали, что это наше оружие массового поражения?»: Захарова прокомментировала внесение Киркорова в черный список Украины Алексей Курильченко Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на внесение Филиппа Киркорова в черный список Минкульта Украины. © Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press Читайте нас на: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение артиста Филиппа Киркорова в черный список министерства культуры и информационной политики Украины. Дипломата возмутил тот факт, что представителя культуры в Киеве считают угрозой национальной безопасности. «Украина признала Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?», - написала Захарова в своем Telegram-канале. С 22 июня 2021 года певец официально вошел в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сам певец считает, что это действие является проявлением ненависти к России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика