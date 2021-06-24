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Певец Тилль Линдеманн выложил фото якобы своего российского паспорта

Алексей Курильченко
19:49 24.06.2021
Тилль Линдеманн опубликовал фото российского паспорта, якобы выданного в Оренбурге.
Певец Тилль Линдеманн выложил фото якобы своего российского паспорта
© Фото: STAR-MEDIA imago stock&people Globallookpress
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Немецкий музыкант и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в своем Instagram скан якобы своего российского паспорта. На нем написано, что документ выдан Ленинским ОВД города Оренбурга. Вскоре артист удалил снимок.

По мнению «Нашего радио», документ может быть реквизитом для съемок клипа на песню Ich hasse Kinder, события которого происходят в Советском Союзе.

Ранее Линдеманн рассказал об одном из первых визитов в Россию. Это произошло в детстве, когда будущий эпатажный исполнитель находился в составе юниорской сборной ГДР по плаванию.

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