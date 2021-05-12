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Путин и Эрдоган обсудили поставку вакцины «Спутник V» в Турцию

Алена Миронова
12:53 12.05.2021
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставку вакцины «Спутник V» в Турцию, а также ситуацию в Палестине.
Путин и Эрдоган обсудили поставку вакцины «Спутник V» в Турцию
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины "Спутник V" в Турцию»‎, - говорится в сообщении.

Также главы двух государств обсудили ситуацию в Палестине. 

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», - отмечается в заявлении.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов 10 мая со стороны армии Израиля в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей.

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