Путин и Эрдоган обсудили поставку вакцины «Спутник V» в Турцию

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины "Спутник V" в Турцию»‎, - говорится в сообщении.

Также главы двух государств обсудили ситуацию в Палестине.

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», - отмечается в заявлении.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов 10 мая со стороны армии Израиля в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей.