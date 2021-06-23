IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2021): прямая трансляция

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию IX Московской конференции по международной безопасности MCIS-2021.

В рамках мероприятия в конгресс-парке гостиницы «Украина» проходят пленарные заседания «Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы», «Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики», «Роль военных ведомств в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» и «Информационная безопасность: проблемы и решения».

Международный форум проводится уже в девятый раз и проходит с 22 по 24 июня. В ходе конференции традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики. В программу форума включены наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам.