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IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2021): прямая трансляция

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Началась: 09:00 23.06.2021
Кирилл Кунецкий
В ходе форума традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.
© Фото: МО РФ

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию IX Московской конференции по международной безопасности MCIS-2021.

В рамках мероприятия в конгресс-парке гостиницы «Украина» проходят пленарные заседания «Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы», «Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики», «Роль военных ведомств в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» и «Информационная безопасность: проблемы и решения».

Международный форум проводится уже в девятый раз и проходит с 22 по 24 июня. В ходе конференции традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики. В  программу  форума  включены  наиболее актуальные  вопросы  современной  повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам.

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