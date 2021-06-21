Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мария Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Армении

Алексей Курильченко
20:49 21.06.2021
В МИД РФ прокомментировали результаты парламентских выборов в Армении.
Мария Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Армении
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, а сотни наблюдателей, в том числе и зарубежные, не зафиксировали крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что избранный народом парламент обеспечит развитие страны и укрепление ее отношений с Россией.

«Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В результате выборов победила партия «Гражданский договор». Сторонники исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна набрали 53,92% голосов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:39 Вопросы истории
«Разведка вступила первой»: глава СВР опубликовал статью о работе внешней разведки СССР во времена Войны
18:29 Армия
Видео
Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в Крыму
16:55 В стране и мире
Лавров прочитал стихотворение Симонова в рамках акции к 80-й годовщине начала Войны
15:47 В стране и мире
Чиновников Подмосковья не пустят в Дом правительства без прохождения вакцинации
15:09 Спорт
Видео
«У нас больше шансов, чем у Дании»: эксперт предрек победу сборной России в Копенгагене
Популярное
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.