В стране и мире Мария Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Армении Алексей Курильченко В МИД РФ прокомментировали результаты парламентских выборов в Армении. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, а сотни наблюдателей, в том числе и зарубежные, не зафиксировали крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что избранный народом парламент обеспечит развитие страны и укрепление ее отношений с Россией. «Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В результате выборов победила партия «Гражданский договор». Сторонники исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна набрали 53,92% голосов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика