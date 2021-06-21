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Гинцбург: повторная вакцинация «Спутником V» возможна и доказана опытным путем

Валентина Пескова
17:17 21.06.2021
Если пациент уже прививался данным препаратом, то ему можно использовать ту же самую вакцину и для повторной прививки.
Гинцбург: повторная вакцинация «Спутником V» возможна и доказана опытным путем
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Вакцинироваться во второй раз от коронавируса COVID-19 после первоначального укола «Спутником V» возможно тем же самым препаратом, в том числе - и в форме «Спутника Лайт». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Ранее академик Виталий Зверев заявил, что получившим вакцину «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» было бы лучше пройти ревакцинацию другим препаратом.

«Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает», - заявил Гинцбург «Интерфаксу».

Академик РАН предположил, что его коллега, говоря о невозможности ревакцинации «Спутником», имел в виду, что у человека после первой прививки появляется иммунитет к белковой оболочке, которая поставляет нуклеиновую кислоту в организм, что помешает вторичному использованию вакцины. Гинцбург ответственно заявил, что этот домысел не имеет под собою оснований, так как антитела не находятся постоянно в крови и их концентрация снижается через 4-5 месяцев.

«А клетки памяти, в которых они также образуются на белок оболочки, они сработают через двое-трое суток, о чем сказано во всех учебниках. То есть вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам, через час-полтора», - пояснил глава центра имени Гамалеи.

Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, находящаяся сейчас в производстве и на контроле качества вакцина «Спутник Лайт», которая очень удобна в связи со своим однокомпонентным применением, поступит в гражданский оборот уже приблизительно после 25 июня.

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