В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт из-за инцидента с британским эсминцем Defender, который нарушил границу РФ в Черном море. Отмечается, что вся ответственность за последствия повторения подобных инцидентов полностью возляжет на британскую сторону.

«Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.», - говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с эсминцем Defender является грубым нарушением международного права и законов России.