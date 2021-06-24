Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем Defender

Российская сторона намерена в нескольких форматах поднять в Организации по безопасности с сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос об инциденте с зашедшим на российскую территорию британским эсминцем Defender. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Александр Лукашевич.

«Обязательно. В нескольких форматах», - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что в случае повторения подобных провокационных действий нельзя исключать «опций в плане законной защиты» границ России.