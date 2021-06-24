В стране и мире В Кремле предостерегли от повторения неприемлемых провокационных действий, как с британским Defender Алена Миронова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова про возможный жесткий ответ при повторении ситуации, как с британским эсминцем. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова заместителя главы МИД России Сергея Рябкова про возможный жесткий ответ при повторении ситуации, как в Черном море. «В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае, если эти действия заходят слишком далеко, то нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации», - заявил пресс-секретарь президента. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, предложил сменить имя британского эсминца-нарушителя на «Агрессор». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика