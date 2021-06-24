Британский посол приехала в МИД после нарушения границы России эсминцем Defender в Черном море

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Дипломат должна дать объяснения в связи с действиями британского эсминца Defender в Черном море, для чего ее специально вызвали накануне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что британского посла ждут в министерстве иностранных дел.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу 23 июня и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный корабль сделал предупредительные выстрелы, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.