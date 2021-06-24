Арестован обвиняемый в даче взятки летный директор авиакомпании S7

Летный директор авиакомпании S7, подозреваемый в даче взятки в размере 1,5 миллионов рублей, был заключен под стражу. В ближайшее время ему и соучастнику преступления - пилоту авиакомпании - будет предъявлено обвинение. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом в отношении лётного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении на сайте СУ СК по Московской области.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовных дел по факту коммерческого подкупа. В отношении пилота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.