В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников авиакомпании S7

Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников авиакомпании S7, которые подозреваются с совершении коррупционного преступления. По данным следствия, летный директор авиакомпании и ведущий пилот-инструктор участвовали в коммерческом подкупе.

«По данным следствия, 21 июня 2021 года летный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора - получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллионов рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На данный момент летный директор задержан, а в отношении пилота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в СМИ пзоступила информация, что в Подмосковье задержан летный директор S7 Airlines Мансур Бадраков в момент получения взятки в 1,5 миллиона рублей. Такую сумму директор потребовал за трудоустройство в своей компании на должность пилота.