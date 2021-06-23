Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников авиакомпании S7

Алексей Курильченко
21:11 23.06.2021
Летный директор и ведущий пилот-инструктор авиакомпании S7 обвиняются в совершении подкупа в особо крупном размере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников авиакомпании S7, которые подозреваются с совершении коррупционного преступления. По данным следствия, летный директор авиакомпании и ведущий пилот-инструктор участвовали в коммерческом подкупе.

«По данным следствия, 21 июня 2021 года летный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора - получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллионов рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На данный момент летный директор задержан, а в отношении пилота избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в СМИ пзоступила информация, что в Подмосковье задержан летный директор S7 Airlines Мансур Бадраков в момент получения взятки в 1,5 миллиона рублей. Такую сумму директор потребовал за трудоустройство в своей компании на должность пилота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:59 В стране и мире
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
20:54 Армия
Видео
Шойгу на встрече с представителями Судана и ЮАР заявил о намерении продолжать развивать военное сотрудничество
20:09 Армия
Фомин обсудил вопросы контроля над вооружениями с главой женевского центра политики безопасности
19:42 Армия
Видео
Шойгу отметил особое значение активизации контактов с Минобороны Катара
16:02 В стране и мире
Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем
Популярное
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.