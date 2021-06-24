Через скалы и узкие коридоры: как проходит этап конкурса «Аварийный район» под Хабаровском

Под Хабаровском завершился второй этап всеармейского конкурса «Аварийный район». В силе, выносливости и умении работать в экстремальных условиях этим командам нет равных во всей стране.

Старт эстафеты максимально динамичный. Каждый из участников должен преодолеть огневую полосу препятствий. Первый рубеж - канатная дорога над бродом, имитирующим болотистую местность. Не потерять ни время, ни скорость, а уж тем более равновесие - основная задача конкурсантов.

Эти парни должны уметь буквально все. Проползти под колючей проволокой, с помощью углошлифовальной машины срезать петли заблокированных дверей. И при этом каждый из них – способен управлять военным грузовиком, не хуже, чем пилот ралли «Дакар».

Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки и противогаз. Надеть костюм химзащиты меньше чем за минуту - эта целая наука. В такой экипировке участники конкурса на зараженном участке ищут миноискателем радиоактивные осколки. Но работать приходится не только на земле.

Один из самых зрелищных этапов - скалодром. Участники должны взобраться на высоту 12-метров максимально оперативно.

Финальный элемент полосы препятствий - универсальный лабиринт спасателя. Узкий проход длиной в 10 метров командам приходится расчищать от упавшей плиты, деревянных перекрытий и обрушающихся конструкций.

Участники пробираются по узкому коридору, разбирая завалы из металлических заграждений, используя гидравлический инструмент. В середине секции находится пострадавший. Задача - вытащить его из завала и оказать первую медицинскую помощь.

По учебной легенде травмы очень серьезные, поэтому во время транспортировки пострадавшего из завала - команды действуют предельно осторожно.

Участвуют 120 человек, восемь лучших аварийно-спасательных команд страны, среди которых военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России, Ракетные войска, Воздушно-Космические силы, Тихоокеанский и Северный флот, а также представители МЧС и госкорпорации «Ростатом». Только одно из этих подразделений сможет представлять Россию на международных армейских играх, которые пройдут в конце августа в Республике Вьетнам.