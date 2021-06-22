Под Хабаровском стартовал всеармейский этап конкурса АрМИ «Аварийный район».

За право представлять Россию на Армейских международных играх состязаются 8 команд и 120 человек - в деле 12-е Главное управление, Тихоокеанский флот, Северный флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС России и Госкорпорация «Росатом».

«Вопрос обеспечения безопасности носит комплексный характер и для его решения необходимо объединение усилий различных ведомств и организаций, а также наличие высококвалифицированных и хорошо подготовленных специалистов, в том числе спасателей. Одной из форм подготовки таких специалистов являются уже ставшие традиционными Армейские игры всеармейского и международного форматов», - отметил главный судья конкурса контр-адмирал Андрей Субботин.

В рамках церемонии торжественного открытия прошла концертная программа, в которой приняли участие военнослужащие гвардейского соединения специального назначения Восточного военного округа, творческие коллективы Хабаровска, юнармейцы отряда «Истоки» хабаровского соединения, оркестр штаба Восточного военного округа и рота почетного караула.