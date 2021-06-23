В стране и мире Власти Бурятии вводят локдаун на две недели в связи с эпидемией Валентина Пескова Показатели по эпидемиологической обстановке в республике из-за инфекции коронавируса ухудшаются уже пятую неделю подряд. © Фото: Юрий Сомов, РИА Новости Читайте нас на: В Бурятии ввели жесткие ограничительные меры в связи с ухудшающейся обстановкой по COVID-19. На две недели в республике объявлен полный локдаун - режим нерабочих дней будет действовать с 27 июня по 11 июля. «На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», - цитирует сообщение оперативного штаба РИА Новости. Целью таких строгих мер является и введенных ограничений является стремление переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика