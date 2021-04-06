Вице-премьеру Борисову презентовали второй опытный образец самолета Ил-114-300

На авиазаводе в подмосковных Луховицах завершается сборка второго опытного образца турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. У этого экземпляра обновлена конструкция планера. Сегодня с ходом работ ознакомился вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее, в январе, в Подмосковье состоялся очередной полет регионального Ил-114-300 в рамках программы летных испытаний. Борт поднял в небо летчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Первый полет состоялся в декабре прошлого года.

Модернизированный вариант известной советской модели будет использоваться на местных авиалиниях. Он сможет летать в труднодоступные районы и садиться на малоподготовленные аэродромы. Серийные поставки самолета начнут с 2023 года.

Ил-114 - советский и российский пассажирский самолет, созданный в КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных авиалиний. Первый полет машина совершила 29 марта 1990 года. Ее производство велось на Ташкентском авиазаводе, однако после распада СССР фактически было остановлено. Всего до 2010 года было произведено только 18 машин. В данный момент ведется процесс возобновления производства самолета.