Захарова рассказала о комплексном ответе, который даст Россия на инцидент с британским Defender
Россия даст комплексный ответ на инцидент с британским Defender. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству.
Как считают некоторые военные эксперты, произошедшее являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.