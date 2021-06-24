В стране и мире Захарова рассказала о комплексном ответе, который даст Россия на инцидент с британским Defender Алена Миронова В МИД России пообещали дать комплексный ответ на грубейшее нарушение британским эсминцем Defender границ России. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Россия даст комплексный ответ на инцидент с британским Defender. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству. Как считают некоторые военные эксперты, произошедшее являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика