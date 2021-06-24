Попова призвала быть готовыми к новым вызовам, а не только к пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что пандемия коронавируса является не последней в этом столетии, и людям необходимо быть готовыми к отражению новых вызовов.

«Очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией, она не финальная, она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная, мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций», - указала Попова журналистам.

Она также определила новой угрозой сегодняшнего дня – инфодемию, то есть процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией.

По мнению Поповой, инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.

Также глава Роспотребнадзора оценила объемы тестирования на COVID-19 в России. Попова выразила уверенность, что применяемое в стране огромное количество тест-систем позволяют реально оценивать эпидемиологическую ситуацию.