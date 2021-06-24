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Меркель призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией

Алена Миронова
11:11 24.06.2021
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решить спорные вопросы можно только путем создания соответствующих форматов диалога с Россией.
Меркель призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией
© Фото: Florian Gaertner, photothek.de, Globallookpress
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ЕС должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для того, чтобы решить спорные вопросы. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политик отметила, что ЕС в результате своей географической близости, а также ответственности за страны «Восточного партнерства», «должен дать соответствующий ответ на российскую активность».

«С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом», - заявила Меркель.

Меркель подчеркнула, что считает недостаточным то, чтобы американский лидер Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным - ЕС также должен создать форматы для диалога, поскольку, как отметила канцлер, другим путем конфликты не решить.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отношения России и ЕС оказались в «нулевой точке». Он отметил, что выстроенная архитектура политических отношений оказалась «заложником» решения ЕС увязать ее с выполнением Минских соглашений.

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