Лавров призвал Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Запада, являющиеся покровителями киевских властей, повлиять на Украину и заставить ее прекратить агрессивную атаку на русских и другие меньшинства.

«Хотел бы еще раз призвать покровительствующие властям в Киеве государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства», - указал министр.

Как подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности, Украина провоцирует конфронтацию НАТО с Россией, чтобы отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей.

«Любые попытки оздоровить ситуацию (между РФ и НАТО – прим. ред.) наталкиваются на политику киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией в попытке отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей, одобренных, напомню, Советом Безопасности ООН и ставших частью международного права», - пояснил Лавров.

Также в рамках выступления на конференции Лавров напомнил, что первыми вышли из Договора по открытому небу Соединенные Штаты, а ответные шаги Москвы были закономерными.