В МИД РФ напомнили, что первыми из ДОН вышли США, а не Россия

В России поражены заявлениями со стороны НАТО и Евросоюза, которые выразили сожаление после того, как Россия покинула Договор по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что первыми вышли из Договора Соединенные Штаты, а ответные шаги Москвы были закономерными.

«Поражает реакция на этот наш абсолютно естественный и давно обозначенный шаг со стороны НАТО и Евросоюза, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на Московской конференции по международной безопасности.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.