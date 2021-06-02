Глава Пентагона обсудил с НАТО методы противодействия Москве и Пекину

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегами по Североатлантическому альянсу (НАТО) способы противостояния России и Китаю. Глава оборонного ведомства принял участие в совещании по видеосвязи. Подробный отчет о мероприятия представлен на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что заслушав докладчиков, Остин выразил решительную поддержку инициативе «НАТО-2030», которая, по его мнению, предусматривает эффективные шаги по укреплению обороноспособности альянса и его возможности в плане противостояния Москве и Пекину.

Подобные заявления несколько контрастируют с высказываниями официального представителя Пентагона Джона Кирби, которые он сделал ранее. С его слов, Вашингтон отказывается вешать на Российскую Федерацию ярлык «врага».