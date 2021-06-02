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Глава Пентагона обсудил с НАТО методы противодействия Москве и Пекину

Ян Брацкий
04:01 02.06.2021
Глава оборонного ведомства США назвал сдерживание и оборону главными приоритетами альянса.
Глава Пентагона обсудил с НАТО методы противодействия Москве и Пекину
© Фото: pixabay
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Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегами по Североатлантическому альянсу (НАТО) способы противостояния России и Китаю. Глава оборонного ведомства принял участие в совещании по видеосвязи. Подробный отчет о мероприятия представлен на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что заслушав докладчиков, Остин выразил решительную поддержку инициативе «НАТО-2030», которая, по его мнению, предусматривает эффективные шаги по укреплению обороноспособности альянса и его возможности в плане противостояния Москве и Пекину.

Подобные заявления несколько контрастируют с высказываниями официального представителя Пентагона Джона Кирби, которые он сделал ранее. С его слов, Вашингтон отказывается вешать на Российскую Федерацию ярлык «врага».

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