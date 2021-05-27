Не «враг»: в Пентагоне отказались вешать ярлык на Россию

Министерство обороны США предпочитает не вешать на Российскую Федерацию ярлык «врага». Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Это не тот термин, который мы используем касательно России», - цитирует его РИА Новости.

Таким образом Кирби высказался, отвечая на вопрос относительно развития военных отношений РФ и Сербии. Он указал, что не имеет подробной информации, чтобы рассказать о предстоящих совместных учениях двух стран.

Ранее сообщалось, что российские военные инженеры прибыли на территорию Сербии для участия в тренировочных армейских мероприятиях, которые, в соответствии с планом, будут проходить там до 11 июня.