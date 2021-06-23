Бортников заявил о вовлечении пользователей видеоигр в совершение терактов

При помощи сетевых компьютерных игр и клонов игр с имитацией терактов происходит вербовка молодежи террористами. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на открытии IX Московской конференции по международной безопасности. В группе риска, по словам Бортникова, прежде всего, молодежь. Он уточнил, что психологическая обработка молодых людей радикалами происходит в соцсетях и игровых чатах.

«Исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов», - подчеркнул директор ФСБ России.

При этом он обратил внимание на еще одну угрозу, которой подвергается молодежь в Сети. В частности, студенты и школьники все чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, которые пропагандируют культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и других разрушительных форм поведения. Эта ситуация усугубляется пандемией, потому что во время изоляции и дистанционного обучения молодежь оказалась предоставлена сама себе.

По мнению директора ФСБ, чтобы оградить молодежь от влияния идеологии насилия, нужно соответствующим образом совершенствовать законодательство, в том числе при помощи новых методов и механизмов взаимодействия с образовательными структурами, общественными институтами и религиозными организациями.