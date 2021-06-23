Путин призвал создавать любые новые правила игры только под эгидой ООН

Российский президент Владимир Путин высказался о важности формирования любых новых геополитических правил в рамках Организации объединенных наций (ООН). Как заявил глава государства в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности, задача ООН - не допустить начало новой мировой войны.

«Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное - путь к хаосу и непредсказуемости», - подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что ООН является фундаментом системы международных отношений с момента создания организации.

Также в ходе выступления глава государства упомянул проблемы международной безопасности, которые вызывают наибольшее беспокойство. По мнению президента, это региональные вооруженные конфликты, оружие массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок и киберпреступников, а также международный терроризм.

В российской столице 22-24 июня проходит IX Московская конференция по международной безопасности. В рамках ежегодного форума представители оборонных ведомств, международных организаций и другие специалисты обсуждают ключевые вопросы глобальной безопасности.