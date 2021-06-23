Шойгу назвал ситуацию в Европе взрывоопасной

В Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния, при этом сама ситуация в регионе взрывоопасная и требует конкретных шагов по деэскалации. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

«В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной», - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения, а также относительно мероприятий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, что предлагал президент РФ Владимир Путин.

Шойгу обратил внимание, что устойчивым усиление военного противостояния на европейском континенте делает наращивание военных расходов стран-членов НАТО. Также российский министр обороны указал на трансформацию блока из регионального в глобальный военно-политический союз, о чем свидетельствуют результаты прошедшего в Брюсселе 14 июня саммита Североатлантического альянса, где главной задачей было определено сдерживание РФ и Китая.

По словам Шойгу, военное противостояние в Европе будет закреплено на долгие годы из-за принятых на саммите решений о наращивании военных расходов членов НАТО и совершенствовании потенциала ядерного сдерживания.

Также Шойгу назвал диалог в рамках Совета Россия – НАТО формальным, не способным снизить напряженность в двусторонних отношениях. Министр также добавил, что ряд европейских стран заинтересован в эскалации конфликта с Москвой.