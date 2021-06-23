Шойгу: в мире формируются глобальные коалиции, идет разделение на «своих» и «чужих»

Проблема борьбы с терроризмом уступает место тенденции создания глобальных коалиций, разделения на «своих» и «чужих». Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

Глава оборонного ведомства отметил, что еще недавно основное внимание уделялось проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира.

«Сегодня на первое место выходит новая тенденция - формирование глобальных коалиций, разделение мира на " своих " и " чужих "», - заявил Шойгу.

Он обратил внимание на возрастание роли суверенных государств по обеспечению безопасности граждан.

Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.