Путин поприветствовал участников IX Московской конференции по международной безопасности

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом к участникам IX Московской конференции по международной безопасности, проводимой Министерством обороны.

«Ваша представительная встреча посвящена важнейшим вопросам современной военно-политической повестки. От их решения, от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы, зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации», - обратил внимание Путин.

Глава государства отметил рост турбулентности геополитических процессов. Он добавил, что даже невзирая на отдельные позитивные сигналы, происходит «эрозия международного права».

«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», - подчеркнул президент.

Среди проблем, вызывающих наибольшее беспокойство, Путин обозначил региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм.

Глава государства подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств - такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, а также целей и принципов устава ООН.

Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.