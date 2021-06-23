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Шойгу рассказал о заслуге военных ведомств в преодолении пандемии COVID-19

Алена Миронова
09:15 23.06.2021
В качестве примера можно привести использование объектов российского оборонного ведомства под стационарное лечение больных новой коронавирусной инфекцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции есть заслуга военных ведомств мира. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он сделал это на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Тот факт, что участие в форуме принимают делегаты из 109 стран и шести международных организаций, означает, что все мы преодолели наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии. В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всем мире активно привлекались к оказанию помощи населению», - отметил Шойгу.

В качестве примера можно привести использование объектов российского оборонного ведомства под стационарное лечение больных новой коронавирусной инфекцией.

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