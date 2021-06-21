В парке «Патриот» вновь откроется госпиталь для больных COVID-19

Парк «Патриот» под Москвой вновь станет местом для излечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Именно там откроется госпиталь на почти полторы тысячи коек, 420 из которых смогут функционировать уже сегодня. Об этом заявила министр министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Мероприятия такого характера происходят не на пустом месте. Ведь в том же Подмосковье за эти сутки зафиксирован максимум заболевших с начала пандемии - около 1800 случаев.