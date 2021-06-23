Россия призвала США с союзниками отказаться от отработки военных действий на Черном море

Российская Федерация обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от отработки военных действий в рамках проведения учений в акватории Черного моря. Соответствующее заявление сделало посольство РФ в Вашингтоне, объяснив, что намечающееся крупное мероприятие увеличивает риски непреднамеренных инцидентов, а также стимулирует милитаристские настроения на Украине.

Американско-украинские учения Sea Breeze, запланированные на 28 июня-10 июля, будут проводиться с привлечением пяти тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран мира. Посольство указало, что подобный размах расценивается со стороны России как неоправданный.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», - указало дипведомство в соцсети Twitter.

Ранее в Министерстве обороны России посчитали, что под прикрытием учений в Черном море Соединенные Штаты намереваются осуществить поставку Украине оружия и боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.