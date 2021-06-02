В МО РФ заявили, что под прикрытием учений НАТО Sea Breeze планируется поставка вооружений ВСУ и националистам

В Министерстве обороны России сделали заявление относительно летних учений НАТО Sea Breeze.

«На фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах, Минобороны Украины и объединенное командование Вооруженных сил США в Европейской зоне с привлечением стран НАТО планируют провести в период 28 июня по 10 июля совместное учение Sea Breeze», - сказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также страны-партнеры. В них будет задействовано около 4 000 военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и судов, 30 единиц авиатехники и более сотни автомобилей и единиц бронетехники.

Сценарий учений подразумевает участие коалиционной группировки войск в «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных» для Украины «вооруженных формирований», которым «власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку».

Основные отрабатываемые вопросы на море будут затрагивать формирование и слаживание многонационального корабельного соединения, организацию взаимодействия сил флота с Сухопутными войсками, высадку морского десанта и совместные действия с сухопутными войсками, применение авиации.

На суше предполагается отработать организацию работы штаба совместных операций, переброску сил и средств, наступление на приморском направлении вместе с морским десантом.

В воздухе учения будут посвящены применению авиации в интересах как флота, так и сухопутных сил, ведению воздушной разведки, нанесению ударов по целям на море и на земле, а также перевозке грузов и войск.

В Минобороны РФ особо подчеркивают, что на предстоящих учениях спланировано применение морского десанта для совместных сил с украинскими войсками на территории Украины, а именно, на полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

Несмотря на то что учение морское как по статусу, так и по названию, настоящие границы военной активности выйдут далеко за украинский участок акватории Черного моря.

Конашенков отметил, что на территории Украины будет отработано взаимодействие многонациональных ССО между собой, проведено десантирование с воздуха, в том числе и в ночное время.

На полигоны будет доставлено современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск.

В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.