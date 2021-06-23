СК РФ проверит всех пилотов S7, работавших с летным директором Бадраковым

Следственный комитет России проведет масштабную проверку документации авиакомпании S7, относящуюся к подразделению, в котором работал летный директор Мансур Бадраков. В настоящее время Бадракова подозревают в получении 1,5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo.

Кроме того, будут опрошены все сотрудники указанного подразделения, имевшие трудовые связи с обвиняемым, а также пилоты, занимавшие свои места во время нахождения подозреваемого на управляющей позиции. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что подмосковное управление СК РФ возбудило уголовные дела против летного директора S7, а также ведущего пилота-инструктора компании. Второй обвиняемый выступил посредником при незаконном получении крупной суммы денег.