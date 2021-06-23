Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ проверит всех пилотов S7, работавших с летным директором Бадраковым

Анна Берестовая
23:42 23.06.2021
Следственный комитет проверит сотрудников и пилотов S7 в связи с возбуждением уголовного дела против летного директора компании.
СК РФ проверит всех пилотов S7, работавших с летным директором Бадраковым
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Следственный комитет России проведет масштабную проверку документации авиакомпании S7, относящуюся к подразделению, в котором работал летный директор Мансур Бадраков. В настоящее время Бадракова подозревают в получении 1,5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo.

Кроме того, будут опрошены все сотрудники указанного подразделения, имевшие трудовые связи с обвиняемым, а также пилоты, занимавшие свои места во время нахождения подозреваемого на управляющей позиции. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что подмосковное управление СК РФ возбудило уголовные дела против летного директора S7, а также ведущего пилота-инструктора компании. Второй обвиняемый выступил посредником при незаконном получении крупной суммы денег.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:03 В стране и мире
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
00:02 В стране и мире
В Петербурге 265 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Ленобласти
18:59 В стране и мире
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
22:53 В стране и мире
На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар
22:02 В стране и мире
ЦПВС: террористы и «Белые каски» готовят инсценировку химатаки в Идлибе
Популярное
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.