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ЦПВС: террористы и «Белые каски» готовят инсценировку химатаки в Идлибе

Алексей Курильченко
22:02 23.06.2021
Сирийские террористы готовят инсценировку химической атаки с целью дискредитации правительства страны.
ЦПВС: террористы и «Белые каски» готовят инсценировку химатаки в Идлибе
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Сирийские террористы, совместно с представителями организации «Белые каски», намерены совершить инсценировку химической атаки в одном из населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. После этого боевики планируют обвинить в произошедшем сирийское правительство. Об этом сообщили на брифинге российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

«По данным источников, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды. По имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" намерены осуществить инсценировку "химической атаки"», - говорится в сообщении на странице Facebook российского Минобороны.

Отмечается, что подготовка инсценировки химатаки проводится боевиками группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»*.

Ранее в ЦПВС поступила информация что террористы доставили четыре емкости с отравляющим веществом, предположительно, хлором, в район города Ариха в Сирии. В подготовке террористического акта также участвовали «Белые каски».

*«Хайят Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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