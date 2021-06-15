МО РФ: террористы и «Белые каски» доставили емкости с хлором к городу Ариха для инсценировки «химатаки»

Террористы доставили четыре емкости с отравляющим веществом, предположительно, хлором, в район города Ариха в Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Отравляющие вещества боевики совместно с участниками псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» намерены использовать для инсценировки «химической атаки» с целью устроить провокацию в южной части провинции Идлиб.

«По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», - отметил Кулить.

Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования проводят переброску своих сил в район населенных пунктов Саан и Мадждалия в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Как сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, осуществляется переброска как пехотинцев, так и бронетехники.