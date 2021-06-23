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Власти Москвы объяснили процедуру получения QR-кода для ресторанов и кафе

Анна Берестовая
02:24 23.06.2021
Оперштаб Москвы объяснил, как получить QR-кода для столичных заведений общепита.
Власти Москвы объяснили процедуру получения QR-кода для ресторанов и кафе
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Оперштаб Москвы перечислил возможные способы получения QR-кода для походов в кафе и рестораны города. Сделать это смогут как российские граждане, так и иностранцы.

Горожане, которые в соответствии с указом мэра столицы имеют право на посещение заведений общепита, могут получить QR-код, если у них открыт доступ к электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО». Это возможно при наличии полной учетной записи в личном кабинете mos.ru.

При отсутствии электронной медицинской карты возможно заполнить специально созданную форму на портале mos.ru, которая затем должна будет пройти проверку. QR-код также возможно будет узнать на портале «Госуслуги», а также в соответствующих приложениях после прохождения вакцинации.

В ресторанах города будут приниматься результаты ПЦР тестов, проведенных в присоединенных к ЕМИАС лабораториях. Действовать они смогут в течении 72 часов с момента поступления данных в базу.

Делать тест для посещения заведений придется, в частности, тем гражданам, которые перенесли коронавирус, но не обращались за медицинской помощью. Также подобный способ доказательства защиты от коронавирусной инфекции будет допускаться для иностранцев. Получить QR-код каким-либо из перечисленных способов будет возможно с 25 июня.

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