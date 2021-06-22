Собянин: с 28 июня посещать общепит смогут только люди с защитой от COVID-19

С 28 июня заведения общественного питания в Москве смогут посещать лишь люди, имеющие защиту от коронавируса - прошедшие вакцинацию, переболевшие, либо предоставившие результаты ПЦР-теста. Это этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней», - написал Собянин в своем блоге.

Отмечается, что доказательством наличия защиты является QR-код, который можно получить на сайтах госуслуг или регистратуре поликлиник. Бумажные справки приниматься не будут.

Ранее Собянин отметил, что в Москве наблюдается большое количество инфицированных коронавирусом молодых людей. Сейчас, отмечает градоначальник, необходимо вакцинировать от COVID-19 огромное количество жителей города. Сделать это нужно очень быстро, чтобы создать эффективный барьер для инфекции.