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Террористы «ан-Нусры»* произвели 35 обстрелов по Идлибу

Валентина Пескова
22:30 23.06.2021
В зоне деэскалации в Сирии опять обострилась обстановка и боевики снова начали активно напоминать о себе российским военным.
Террористы «ан-Нусры»* произвели 35 обстрелов по Идлибу
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* за прошедшие сутки совершили 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом проинформировал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов», - заявил Кулить.

Из общего числа прозвучавших выстрелов в провинции Идлиб зафиксировано 17 обстрелов, в провинции Латакия - 11 обстрелов, в провинции Алеппо - пять обстрелов, в провинции Хама - два обстрела. Со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований - обстрелов не зарегистрировано.

Накануне в ЦПВС сообщили о 37 зафиксированных обстрелах со стороны той же террористической группировки.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ

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