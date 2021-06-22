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В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано 37 обстрелов со стороны террористов

Валентина Пескова
22:37 22.06.2021
В Сирийской Арабской республике продолжается работа по невоенному разрешению конфликта и оказанию помощи мирному населению.
В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано 37 обстрелов со стороны террористов
© Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress
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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировали 37 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны - 31 обстрел). Как отметил контр-адмирал Вадим Кулить, из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 6 обстрелов.

Вместе с тем российские военные продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта в Сирии и оказывают помощь гражданам страны в восстановлении мирной жизни. За истекшие сутки представители ЦВПС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор и Дамлахия-Кебира провинции Хасеке, раздав населению продовольственные наборы, общий вес которых составил 1,6 тонн.
Всего с начала процесса урегулирования российские военные провели 2 922 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тысячи тонны.

Также в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшарии и Мембидж.

«Джабхат-Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в России

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