Замминистра обороны РФ заявил о намерении Мальдив развивать сотрудничество с Россией

Россия рассматривает визит делегации Мальдив на Московскую конференцию по международной безопасности как намерение развивать политический диалог. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра обороны Мальдивской республики Хасаном Замилом на полях конференции.

«Мы рассматриваем ваш визит в Россию как намерение укреплять отношения между нашими государствами, развивать политический диалог в том числе по линии Министерства обороны», - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что Россия придает первостепенное значение встрече министров обороны России и Мальдив в 2019 году.

«Достигнутые тогда договоренности способствуют решению задач, связанных в первую очередь с противодействием современным вызовам и угрозам», - подчеркнул российский заместитель министра обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел встречи с главами оборонных ведомств ЮАР и Судана. Во время переговоров глава российского оборонного ведомства обсудил актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере.