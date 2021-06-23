Шойгу на встрече с представителями Судана и ЮАР заявил о намерении продолжать развивать военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречи с главами оборонных ведомств ЮАР и Судана. Во время переговоров глава российского оборонного ведомства обсудил актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере. Встречи состоялись в рамках Московской конференции по международной безопасности.

«Рад, что вы в очередной раз нашли такую возможность и, проделав долгий путь, прибыли в Москву. Это подчеркивает близкие отношения наших стран, отношения между министерствами обороны. Готовы обсудить с вами все вопросы, которые есть на повестке дня», - заявил Шойгу во время общения с главной Минобороны ЮАР.

Руководитель оборонного ведомства африканского государства Носививе Маписа-Нкакула отметила, что у страны возникли проблемы, в частности из-за пандемии были отсрочены все визиты.

В свою очередь министр обороны Судана Ясин Ибрагим отметил, что перед встречей его делегация посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом «Дорога Памяти» и сделала «1418 шагов к победе». Ибрагим поблагодарил Шойгу за высокий уровень организации мероприятий.