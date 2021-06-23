СМИ: летный директор S7 задержан при получении взятки за продажу должности пилота

В Подмосковье с поличным задержан летный директор S7 Airlines Мансур Бадраков в момент получения взятки в 1,5 миллиона рублей. Такую сумму директор потребовал за трудоустройство в своей компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo.

Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ России.

«Летный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России за 1,5 миллиона рублей», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.