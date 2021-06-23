Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
БПЛА снял на видео эсминец Defender, нарушивший сегодня границу РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Эсминец Defender ВМС Великобритании, нарушивший сегодня морскую границу России в Черном море, снят на видео с беспилотного летательного аппарата. Видео опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно сам эсминец, а также небольшое судно, которое приближается к британскому кораблю. Также беспилотник запечатлел несколько небольших объектов, но из-за качества видео не удается их идентифицировать.
Ранее Минобороны опубликовало видео из кабины военного самолета, который пролета мимо эсминца. Неизвестно, в какой момент сняты эти кадры - до или после предупредительной стрельбы, которая заставила корабль сменить курс и покинуть территорию РФ.