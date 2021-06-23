Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море

Министерство обороны РФ опубликовало видео с места инцидента на Черном море, в ходе которого эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил морскую границу РФ возле Севастополя. Видео снято из кабины военного самолета.

На кадрах видно самого виновника инцидента - эсминец Defender. Неизвестно, в какой момент сняты эти кадры - до или после предупредительной стрельбы, которая заставила корабль сменить курс и покинуть территорию РФ.

Инцидент с эсминцем Defender произошел сегодня, 23 июня. Корабль пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. В 12:19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца 4 бомбы ОФАБ-250.